Іван Федоров отримав нову посаду: він очолить Держагентство з відновлення

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Кабінет Міністрів звільнив Івана Федорова з посади голови Запорізької обласної військової адміністрації. Його призначили очільником Агентства з відновлення та розвитку інфраструктури

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає RegioNews.

Також, за його словами, Сергія Сухомлина, який з вересня 2024 року очолював це відомство, звільнили з цієї посади.

Крім цього, Кабмін звільнив Миколу Бойка з посади першого заступника голови Держагентства з відновлення.

Нагадаємо, напередодні "Укрінформ" повідомляв, що під час звіту про 1000 днів роботи на посаді голови Запорізької ОВА Федоров розповів про пропозицію президента Володимира Зеленського очолити Агентство відновлення.

Що відомо про Федорова

Іван Федоров – український політик, уродженець Мелітополя Запорізької області. Народився 29 серпня 1988 року.

У 2010-2015 роках був депутатом Мелітопольської міської ради, а у 2015-2020 роках – депутатом Запорізької обласної ради. У 2019-2020 роках працював першим заступником голови Запорізької ОДА.

У грудні 2020 року Федоров став міським головою Мелітополя. Після початку повномасштабного вторгнення Росії та окупації міста він відмовився співпрацювати з окупантами. 11 березня 2022 року російські військові викрали Федорова, а згодом його звільнили в рамках обміну.

6 лютого 2024 року Федорова призначили головою Запорізької обласної державної адміністрації – начальником обласної військової адміністрації. На цій посаді він працював до вересня 2026 року.