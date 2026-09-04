Удары по Запорожскому району: дроны атаковали авто и дом, два человека ранены
Российские войска атаковали Запорожский район дронами. В результате вражеских ударов ранения получили два человека — 75-летний мужчина и 40-летняя женщина
Об этом сообщил бывший начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает RegioNews .
По его словам, в Кушугуми российский дрон ударил по автомобилю. В результате атаки ранения получил 75-летний мужчина.
В другом населенном пункте – Кущевом – российский FPV-дрон атаковал частный дом. Ранена 40-летняя женщина.
"Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил Федоров.
Напомним, что на рассвете 4 сентября российские войска атаковали беспилотником Запорожский район.
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