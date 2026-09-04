Фото: Херсонская областная прокуратура

В Херсонской области в суд направили обвинительный акт в отношении представителя оккупационной "полиции", обвиняемого в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

По данным следствия, летом 2022 года мужчина занимал должность так называемого "и.о. командира комендантского взвода Новокаховского городского отдела полиции ГУ МВД Херсонской области".

Во время оккупации представители незаконных правоохранительных органов совместно с военнослужащими РФ использовали захваченные помещения государственных учреждений для незаконного содержания и гражданских допросов.

Они пытались получить информацию о проукраинских жителях, их возможных связях с ВСУ и силовыми структурами, а также склонить людей к сотрудничеству с россиянами.

В конце июня 2022 года обвиняемый вместе с российскими военными провел обыск в помещении местной жительницы Каховской общины. Когда женщина вошла в квартиру, мужчина ударил ее по голове, от чего она упала в обморок.

После этого пострадавшую доставили в захваченное здание, где оккупационный "полицейский" допрашивал его о наличии оружия и возможном сотрудничестве с ВСУ.

Не получив желаемых ответов, мужчина применил к женщине электроток. Сначала он подсоединил провода к ее конечностям, а затем к груди, постепенно увеличивая напряжение. В результате пыток потерпевшая потеряла сознание.

После этого женщину перевели в захваченное помещение оккупационного отделения полиции. Там ее незаконно удерживали почти три месяца.

Потерпевшая находилась без надлежащих условий для сна, имела ограниченный доступ к воде и пище, не получала средств гигиены и медицинской помощи. Уволили ее только в середине сентября 2022 года.

Напомним, что правоохранители установили еще одного военнослужащего Росгвардии, причастного к незаконному содержанию и пыткам гражданского мужчины во время оккупации Херсона . Ему заочно сообщили о подозрении.