11:49  04 сентября
В Киевской области из 20-метрового колодца достали тела двух мужчин
07:39  04 сентября
Пьяный полицейский на BMW насмерть сбил велосипедиста во Львовской области
10:36  04 сентября
В Одесской области работник ТЦК наехал на 2,5-летнего мальчика и скрылся
UA | RU
UA | RU
04 сентября 2026, 14:45

"Слив" данных контрразведчиков: что говорят в ГБР

04 сентября 2026, 14:45
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Известный активист Сергей Стерненко заявил о сливе данных трех украинских контрразведчиков. По его словам, это представители того управления, непосредственно работающего на территории РФ и защитой Украины от терактов

Об этом написал активист и волонтер Сергей Стерненко, передает RegioNews.

По словам Сергея Стерненко, за "сливом" данных якобы стоит сотрудник ГБР по приказу главы ГБР.

"Мне не нравится конфликт между ГУР и СБУ, этому не может быть места в нашей стране. Но неважно как вы относитесь к ГУР или СБУ. Слив такой информации агенту российского влияния – это п***ец. А сколько еще инфы сливали, просто она не попадала в медиа?", - говорит волонтер.

Что говорят в ГБР

В Государственном бюро расследования опровергли заявления о якобы сливе информации и данных сотрудников СБУ.

"Государственное бюро расследований не передавало представителям российской стороны каких-либо данных сотрудников украинских спецслужб. Также не соответствует действительности утверждение о том, что директор ГБР Алексей Сухачев якобы давал указание работникам Бюро передавать такие данные российской стороне", – говорят в ведомстве.

В заявлении также подчеркнули, что распространение бездоказательных обвинений является "целенаправленной попыткой дискредитации Государственного бюро расследований и непосредственно его руководства".

При этом по факту распространения персональных данных работников правоохранительных органов внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование. Правоохранители выясняют источник получения данных и все обстоятельства их обнародования.

"ГБР отмечает: любые попытки использовать персональные данные украинских правоохранителей для их дискредитации, создания угроз их безопасности или передачи информации посторонним лицам получат должную правовую оценку", - говорится в заявлении ведомства.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
слив информации Сергей Стерненко ГБР
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
В Черкассах автомобиль сбил 10-летнего мальчика на самокате
04 сентября 2026, 16:58
Силы обороны полностью прервали работу двух НПЗ в РФ
04 сентября 2026, 16:55
На Волыни разоблачили преступную группу, которая зарабатывала миллионы на фиктивных инвалидностях
04 сентября 2026, 16:45
"Дрон был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ": Зеленский об атаке на Киев
04 сентября 2026, 16:25
В Харьковской области расследуют массовую гибель более 5 тысяч рыб в озере Лычево
04 сентября 2026, 15:59
Подверг женину пыткам электрическим током до потери сознания: в Херсонской области будут судить самозванца-полицейского
04 сентября 2026, 15:50
Удары по Запорожскому району: дроны атаковали авто и дом, два человека ранены
04 сентября 2026, 15:42
В Киеве 48-летний мужчина застрелил соседа после ссоры из-за ревности
04 сентября 2026, 14:58
Пограничники показали, как "разнесли" укрытие россиян
04 сентября 2026, 14:55
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Все публикации »
Николай Княжицкий
Владимир Фесенко
Виталий Шабунин
Все блоги »