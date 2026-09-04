"Слив" данных контрразведчиков: что говорят в ГБР

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Известный активист Сергей Стерненко заявил о сливе данных трех украинских контрразведчиков. По его словам, это представители того управления, непосредственно работающего на территории РФ и защитой Украины от терактов

Об этом написал активист и волонтер Сергей Стерненко, передает RegioNews.

По словам Сергея Стерненко, за "сливом" данных якобы стоит сотрудник ГБР по приказу главы ГБР.

"Мне не нравится конфликт между ГУР и СБУ, этому не может быть места в нашей стране. Но неважно как вы относитесь к ГУР или СБУ. Слив такой информации агенту российского влияния – это п***ец. А сколько еще инфы сливали, просто она не попадала в медиа?", - говорит волонтер.

Что говорят в ГБР

В Государственном бюро расследования опровергли заявления о якобы сливе информации и данных сотрудников СБУ.

"Государственное бюро расследований не передавало представителям российской стороны каких-либо данных сотрудников украинских спецслужб. Также не соответствует действительности утверждение о том, что директор ГБР Алексей Сухачев якобы давал указание работникам Бюро передавать такие данные российской стороне", – говорят в ведомстве.

В заявлении также подчеркнули, что распространение бездоказательных обвинений является "целенаправленной попыткой дискредитации Государственного бюро расследований и непосредственно его руководства".

При этом по факту распространения персональных данных работников правоохранительных органов внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование. Правоохранители выясняют источник получения данных и все обстоятельства их обнародования.