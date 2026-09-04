Пьяный полицейский на BMW насмерть сбил велосипедиста во Львовской области

Фото: ГБР

Правоохранительные органы сообщили о подозрении 31-летнему полицейскому, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП в Самборе во Львовской области

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 29 августа около 9.50. Правоохранитель за рулем BMW двигался в направлении Львова и наехал на 65-летнего велосипедиста.

От полученных травм мужчина погиб на месте. Водитель задержан. Обзор показал 1,7 промилле алкоголя в его крови.

Полицейскому объявили подозрение по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения водителем в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Суд направил подозреваемого под стражу без права внесения залога.

Напомним, в Ровенской области пьяный 17-летний водитель автомобиля ВАЗ насмерть сбил 26-летнюю беременную женщину. Ее ребенка тоже не удалось спасти. Несовершеннолетнего водителя задержали.