11:48  03 сентября
Упала с перрона: в Винницкой области поезд насмерть переехал женщину
07:56  03 сентября
Два ротвейлера покусали подростков на Ровенщине: владелец предстанет перед судом
01:35  03 сентября
Актриса Елена Светлицкая "разнесла" участниц "Холостяка", которые "боролись" за Цымбалюка
UA | RU
UA | RU
03 сентября 2026, 11:55

Федоров покидает Запорожскую ОВА: Зеленский предложил ему новую должность

03 сентября 2026, 11:55
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский предложил главе Запорожской областной военной администрации Ивану Федорову возглавить Агентство восстановления и развития инфраструктуры

Об этом, как информирует "Укринформ", Федоров сообщил во время отчета за 1000 дней работы, передает RegioNews.

Он отметил, что покидает пост председателя ОВА и переезжает в Киев. В то же время Федоров будет оставаться заместителем председателя совета обороны Запорожской области.

Официальное решение по новому главе Запорожской ОВА должен принять Кабинет Министров, после чего соответствующий указ подпишет президент.

Пока неизвестно, кто именно может заменить Ивана Федорова. По информации источников "Суспильного" в политических кругах региона, среди потенциальных кандидатов рассматривают нынешнего замглавы ОВА Михаила Семикина. Он работает в команде Федорова еще со времен его работы в Мелитополе. С мая 2024 Семикин занимает должность заместителя председателя Запорожской ОВА.

Напомним, ранее RegioNews сообщало, что на должность руководителя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины вместо Сергея Сухомлина рассматривают кандидатуру главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Как известно, Сухомлин возглавил Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры в сентябре 2024 года. 29 июля 2026 года он подал заявление об увольнении по собственному желанию. Окончательное решение по его увольнению должен принять Кабинет Министров.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
назначение Запорожская ОВА Иван Федоров Зеленский Владимир Агентство восстановления и развития инфраструктуры
Кабмин обновил наблюдательный совет "Сенс Банка": в него вошел экспредседатель ПриватБанка
31 августа 2026, 15:16
Евгений Хмара официально возглавил Минобороны Украины
19 августа 2026, 13:56
Мудрую уволили с должности заместительницы руководителя ОП: указ Зеленского
19 августа 2026, 13:39
Все новости »
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
Очередной "переломный" месяц: Зеленский снова обещает скорый конец войны
03 сентября 2026, 12:25
Удар по Днепру: погиб один человек, пятеро пострадавших
03 сентября 2026, 12:11
СБУ, ГУР и стрельба в Киеве: где проходит граница полномочий
03 сентября 2026, 11:50
Упала с перрона: в Винницкой области поезд насмерть переехал женщину
03 сентября 2026, 11:48
Россияне атаковали Днепр: возник пожар
03 сентября 2026, 11:29
Стрельба в Святошинском районе: в Киеве проходит спецоперация, есть пострадавший
03 сентября 2026, 11:27
$22 тысячи за "белый билет": в Донецкой области разоблачили организатора схемы
03 сентября 2026, 11:16
Эвакуация продолжается: в Дружковской громаде Донецкой области остаются 2700 жителей
03 сентября 2026, 10:59
В пяти областях есть обесточивания из-за обстрелов, в Одесской области действуют ограничения – Минэнерго
03 сентября 2026, 10:46
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Все публикации »
Виталий Шабунин
Юрий Касьянов
Вадим Денисенко
Все блоги »