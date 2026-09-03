Федоров покидает Запорожскую ОВА: Зеленский предложил ему новую должность

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Об этом, как информирует "Укринформ", Федоров сообщил во время отчета за 1000 дней работы, передает RegioNews.

Он отметил, что покидает пост председателя ОВА и переезжает в Киев. В то же время Федоров будет оставаться заместителем председателя совета обороны Запорожской области.

Официальное решение по новому главе Запорожской ОВА должен принять Кабинет Министров, после чего соответствующий указ подпишет президент.

Пока неизвестно, кто именно может заменить Ивана Федорова. По информации источников "Суспильного" в политических кругах региона, среди потенциальных кандидатов рассматривают нынешнего замглавы ОВА Михаила Семикина. Он работает в команде Федорова еще со времен его работы в Мелитополе. С мая 2024 Семикин занимает должность заместителя председателя Запорожской ОВА.

Напомним, ранее RegioNews сообщало, что на должность руководителя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины вместо Сергея Сухомлина рассматривают кандидатуру главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Как известно, Сухомлин возглавил Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры в сентябре 2024 года. 29 июля 2026 года он подал заявление об увольнении по собственному желанию. Окончательное решение по его увольнению должен принять Кабинет Министров.