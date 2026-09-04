Фото: полиция

Правоохранители выясняют обстоятельства гибели двух человек в селе Квитнево Белоцерковского района в четверг, 3 сентября

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В колодце на улице Тараса Шевченко глубиной около 20 метров обнаружили тела двух мужчин.

С помощью верхолазного снаряжения спасатели спустились в колодец, подняли погибших и передали работникам полиции.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

Напомним, 25 августа в Тернополе двое мужчин погибли из-за обрушения грунта во время проведения земляных работ в траншее глубиной около 6 метров.