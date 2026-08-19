Евгений Хмара официально возглавил Минобороны Украины

Фото: СБУ

Об этом сообщает RegioNews.

Во время выступления в парламенте Хмара сообщил, что уже уволен с военной службы в соответствии со статьей 26 закона "О воинской обязанности и военной службе" – в связи с проведением организационных мероприятий в отношении лиц высшего офицерского состава.

Среди своих основных приоритетов в должности министра обороны Хмара назвал:

фронт и усиление войска,

человеческий капитал,

развитие оборонно-промышленного комплекса

Он также ответил на вопрос о реформе мобилизации. По словам Хмары, план мобилизации напрямую зависит от плана и видения дальнейшего ведения войны.

"Оно должно быть сформировано, должно быть сейчас кристаллизировано. И мы сейчас с главнокомандующим ВСУ, вместе с Генеральным штабом это все отрабатываем. Соответственно будет осуществлен доклад Верховному главнокомандующему – президенту Украины", – заявил новый министр.

Что известно о Евгении Хмаре

Публичной информации о новом министре обороны немного. Известно, что с 2011 Хмара проходил службу в Центре специальных операций "А" Службы безопасности Украины, а в 2023 году возглавил это подразделение.

После начала полномасштабного вторжения РФ он участвовал в операциях в Киевской и Донбассе. Также Хмара принимал участие в освобождении острова Змеиный в 2022 году и в операции "Паутина" в 2025 году.

В 2023 году Хмара получил звание бригадного генерала, а в 2024 году – генерал-майора.

Что еще известно о новом главе Минобороны читайте по ссылке.