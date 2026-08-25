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По состоянию на утро 25 августа в результате боевых действий и вражеских обстрелов энергообъектов часть потребителей в пяти областях временно остается без электроснабжения

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Речь идет о Донецкой, Днепропетровской, Херсонской, Черниговской и Сумской областях.

Везде, где это позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех потребителей.

Отмечается, что применение ограничений на электроэнергию 25 августа не прогнозируется. Потребителям рекомендуют по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время – с 10:00 до 17:00.

Напомним, в ночь на 25 августа РФ атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М", управляемой авиационной ракетой Х-31П, а также 150 ударными БПЛА разного типа. Силы ПВО обезвредили 124 российских беспилотника.