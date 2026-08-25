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Во вторник, 25 августа, около 07:00 на проспекте Червоной Калины во Львове прохожие обнаружили тело мужчины без признаков жизни

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Погибшим оказался 76-летний местный житель. Правоохранители предварительно установили, что пенсионер свел счеты с жизнью, выбросившись из окна 15 этажа дома. Травмы на теле характерны для падения с высоты.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины с примечанием "самоубийство". Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, вечером 4 августа на Сумщине в квартире нашли мертвым 15-летнего парня. Предварительно, подросток покончил жизнь самоубийством через повешение.