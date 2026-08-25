На Киевщине столкнулись четыре автомобиля: среди пострадавших – 13-летняя девушка

Фото: Национальная полиция

В Обуховщине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. В результате аварии пострадали четыре человека, среди них – 13-летняя девушка

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла на 19 километре автодороги Киев-Знаменка.

По предварительным данным полиции, столкнулись автомобили Nissan, Audi, Mitsubishi и ВАЗ-21099.

В результате ДТП телесные повреждения получили 23-летняя водитель Nissan, 34-летняя водитель Audi, а также пассажиры ВАЗ - 13-летняя девушка и 66-летняя женщина. Всех пострадавших доставили в больницу.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло потерпевшим повреждение средней тяжести. Производство открыли по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее на Житомирщине легковушка перевернулась на недостроенной дороге. Погиб водитель и 10-летний ребенок, пострадавшую женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.