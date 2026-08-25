Фото: ГБР

В рамках спецоперации "Справедливость для бойцов" работники ГБР разоблачили в Одесской области заместителя командира батальона, организовавшего незаконное начисление боевых выплат подчиненным

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Чиновник оформлял военнослужащим фиктивные командировки для выполнения задач на передовой, хотя на самом деле они оставались в Одессе. Несмотря на это, бойцы безосновательно получили более 700 тысяч гривен дополнительного вознаграждения – так называемой "Премии защитника". Часть из незаконно начисленных средств они передавали заместителю комбата.

20 августа чиновника задержали и сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 УК (превышение служебных полномочий). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 266 тысяч гривен.

Напомним, 20 августа работники ГБР начали масштабную операцию "Справедливость для бойцов". Ее цель – разоблачить военнослужащих, которые только формально находятся на службе, незаконно получают выплаты или фактически работают на частные интересы командиров. Всего в рамках 21 уголовного производства запланировано 72 обыска.