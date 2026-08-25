Фото: ГСЧС

В понедельник, 24 августа, горные спасатели Прикарпатья дважды выезжали на помощь туристам, которые получили травмы во время походов в горах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В 16:20 спасатели получили вызов от 65-летнего жителя Стрыя, который во время спуска с горы Говерла травмировал ногу и потерял возможность передвигаться. Горные спасатели разыскали мужчину, оказали ему домедицинскую помощь и транспортировали к учебно-спортивной базе.

В 17:45 помощь понадобилась 32-летней жительнице поселка Богородчаны. Женщина травмировала ногу при спуске с горы Ягодная в районе села Микуличин. Спасатели прибыли на место, оказали потерпевшей необходимую помощь и транспортировали ее в село.

Напомним, 23 августа во время спуска из Говерлы по синему туристическому маршруту в урочище Заросляк травмировалась 31-летняя туристка из Киевской области.