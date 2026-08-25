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Мобилизация женщин в Украине не производится и не планируется

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, опровергнув распространяющиеся в сети фейки и манипуляции, передает RegioNews.

Он подчеркнул, что женщины вступают в ряды ВСУ исключительно по собственному желанию и на добровольной основе. Распространение слухов о принудительном призыве является элементом вражеских информационно-психологических операций.

"Россияне сейчас паразитируют на этой теме благодаря некоторым нашим странным экспертам, решившим поговорить о том, чего нет и не будет", – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее бывший спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что поддерживает мобилизацию женщин в Силы обороны Украины. Он сказал, что женщины могут воевать не хуже мужчин, и не видит проблемы в их военной службе.

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