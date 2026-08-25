Угрожал женщине и ее собаке: в Киеве задержали нетрезвого мужчину

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В Голосеевском районе Киева произошел конфликт между 28-летней местной жительницей и нетрезвым мужчиной. По словам женщины, незнакомец угрожал ей физической расправой и заявлял, что имеет при себе оружие

Об этом сообщили в полиции Киева, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, женщина обратилась на спецлинию 102 во время выгула собак. Она рассказала, что сидевший на скамейке мужчина начал к ней приставать и провоцировать конфликт. По словам заявительницы, он также угрожал ей и ее собаке.

На место прибыли сотрудники полка полиции особого назначения №1 и следственно-оперативная группа. По приметам, которые предоставила женщина, правоохранители быстро разыскали мужчину.

Им оказался 42-летний киевлянин. Полицейские задержали его с применением наручников в соответствии со статьей 45 Закона Украины "О Национальной полиции".

На место также вызвали бригаду скорой помощи. После осмотра медиками муж передали его жене.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства конфликта и дают правовую оценку действиям мужчины.

Напомним, в Киеве полицейские сообщили о подозрении 23-летнему мужчине, который во время дорожного конфликта угрожал велосипедисту предметом, похожим на боевую гранату. Изъятый у него предмет оказался учебно-тренировочной гранатой.