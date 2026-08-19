Сибига снова возглавил МИД: Рада проголосовала за его назначение

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Верховная Рада назначила Андрея Сибигу на должность министра иностранных дел Украины

Об этом сообщило "Суспильне", передает RegioNews.

За соответствующее решение проголосовали 266 народных депутатов.

После голосования Сибига принял присягу министра иностранных дел.

Выступая в парламенте, он заявил, что главным приоритетом работы МИД будет усиление обороноспособности Украины.

В частности, речь идет о получении дополнительных ракет для систем ПВО Patriot и дальнейшем наполнении формата "Рамштайн" – инструмента закупки вооружения на средства европейских стран-партнеров.

"Главный приоритет в работе с партнерами – закрытие неба", – подчеркнул Сибига.

Отдельно новый министр прокомментировал угрозу со стороны Беларуси.

"Беларусь – соучастница агрессии, режим Лукашенко должен быть привлечен к ответственности. Я назначил посла по особым поручениям, который отвечает за это направление", – заявил Сибига.

Как известно, Сибига возглавлял МИД в правительстве Юлии Свириденко, а после отставки правительства исполнял обязанности министра иностранных дел.

Напомним, 12 июля президент объявил о перезапуске внешнеполитической стратегии Украины и подготовке кадровых изменений в Кабинете Министров.

14 июля парламент поддержал отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически в отставку ушло все правительство.