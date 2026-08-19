Фото: Национальная полиция

В Прикарпатье полицейские задержали 44-летнего мужчину, который во время конфликта разбил стеклянную бутылку и обломком ранил 15-летнего подростка. Парня с резаными ранами госпитализировали в больницу

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 15 августа около 22:45 на территории ресторана в селе Гавриловка Надворнянского района. Между двумя компаниями молодых людей возник словесный спор.

По данным полиции, находившийся в заведении мужчина и употреблявший алкоголь решил вмешаться в конфликт. Он взял стеклянную бутылку из-под вина, вышел на улицу и разбил ее о мостовую.

После этого мужчина подошел к 15-летнему парню, который находился неподалеку с друзьями и не участвовал в конфликте. Сначала он ударил подростка ладонью по лицу, а затем обломком бутылки – в участок затылка.

В результате нападения парень получил резаные раны затылка. Его госпитализировали в Ивано-Франковскую областную детскую больницу.

Полицейские задержали мужчину на месте происшествия. По данным правоохранителей, он нигде не работает и раньше к уголовной ответственности не привлекался.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство с применением предмета специально приспособленного для нанесения телесных повреждений.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 230 тысяч гривен залога.

Напомним, в Днепропетровской области мужчина напал на любовника сестры. У мужчины произошел конфликт с сожителем его сестры. В результате 43-летний мужчина ударил ножом 38-летнего "оппонента". Потерпевшего госпитализировали.