Фото: полиция

ДТП произошло 18 августа около 08:30 на трассе "Киев-Чоп" в селе Нагорное Стрыйского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель микроавтобуса Opel Vivaro, 46-летний житель Ивано-Франковска, не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги в кювет и перевернулся.

В результате ДТП травмы получили четыре пассажирки микроавтобуса, жительницы Ивано-Франковска в возрасте 11, 15, 41 и 73 года. Всех доставили в больницу.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, 17 августа около 22:30 на Житомирщине легковушка перевернулась на недостроенной дороге: погибли водитель и 10-летний ребенок, пострадавшую женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.