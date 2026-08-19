10:49  19 августа
В Одесской области на недострое погиб 14-летний парень: ему на голову упал кирпич
09:40  19 августа
В Черновцах в результате взрыва в квартире многоэтажки погиб мужчина
07:25  19 августа
Во Львовской области трое подростков упали с 15-метровой высоты: один погиб
UA | RU
UA | RU
19 августа 2026, 13:40

Во Львовской области микроавтобус вылетел с дороги и перевернулся: среди пострадавших два ребенка

19 августа 2026, 13:40
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

ДТП произошло 18 августа около 08:30 на трассе "Киев-Чоп" в селе Нагорное Стрыйского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель микроавтобуса Opel Vivaro, 46-летний житель Ивано-Франковска, не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги в кювет и перевернулся.

В результате ДТП травмы получили четыре пассажирки микроавтобуса, жительницы Ивано-Франковска в возрасте 11, 15, 41 и 73 года. Всех доставили в больницу.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, 17 августа около 22:30 на Житомирщине легковушка перевернулась на недостроенной дороге: погибли водитель и 10-летний ребенок, пострадавшую женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львовская область происшествия авария ДТП пострадавшие дети
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
Обмен 103 на 103: Украина вернула защитников из российского плена
19 августа 2026, 14:16
Евгений Хмара официально возглавил Минобороны Украины
19 августа 2026, 13:56
Мудрую уволили с должности заместительницы руководителя ОП: указ Зеленского
19 августа 2026, 13:39
Разбил бутылку о брусчатку и напал на подростка: на Прикарпатье задержали 44-летнего мужчину
19 августа 2026, 13:23
Заманили в укрытие, избивали и душили: под Одессой подростки издевались над 11-летним мальчиком
19 августа 2026, 13:19
Федоров и выборы во время войны: между "Дією" и реальностью
19 августа 2026, 12:59
Сибига снова возглавил МИД: Рада проголосовала за его назначение
19 августа 2026, 12:57
В Черкасской области продолжается ликвидация масштабного лесного пожара
19 августа 2026, 12:36
150 млн грн для залога по делу "Мидас": НАБУ обнародовало детали спецоперации "Форест Гамп"
19 августа 2026, 12:29
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Виктор Ягун
Все блоги »