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Марина Данилюк-Ярмолаева Журналист info@regionews.ua
19 августа 2026, 12:59

Федоров и выборы во время войны: между "Дією" и реальностью

19 августа 2026, 12:59
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Семь с лишним лет Зеленского и кунсткамеры в виде безуглых в очередной раз убеждают, что демократические выборы важны. И должны проходить каждые 4-5 лет, чтобы клиент не покрылся бронзой и корона не вросла в голову
Семь с лишним лет Зеленского и кунсткамеры в виде безуглых в очередной раз убеждают, что демократические выборы важны. И должны проходить каждые 4-5 лет, чтобы клиент не покрылся бронзой и корона не вросла в голову
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Михаил Федоров был частью системы Зе и так же был пазлом кризиса государственного управления, несмотря на то, что под рекламную музыку говорит, что это большая проблема.

И Зеленский, и Федоров, и все топы, связанные с Банковой, разрушали культуру политика, чиновника-технократа и дипломата. В итоге у нас выросло поколение никчемных голограмм, которые не несут ответственности, боятся прямых пресс-конференций с журналистами и боятся выходить к людям.

Хочет ли народ выборов? Да. Осточертели ли государственные рыла, оказавшиеся там случайно – однозначно да.

Можно ли провести выборы во время войны с обеспечением прав жителей прифронтовых территорий, военных в окопе и миллионов зарубежных украинцев? Я пока не видела прямо сильной практической работы Рады по открытию новых участков за границей, упорядочиванию списков избирателей, и того, где там открывать участки в Херсоне или Сумах.

Собственно, что делать, если в условиях военного положения выборы у нас запрещены. А еще запрещена демократическая агитация – потому что напомню поколению политиков из тиктока, выборы — это про хождение ногами и работу руками в поле. Без всего этого у нас не будет равноценных условий для участников выборов.

Поэтому этот тезис Федорова в спиче скорее был либо хайповым популизмом, либо промоушеном выборов в Дії.

Два. Если Федоров все же твердо решил идти в политику, ему нужно сменить черную курточку, так как похожая стала частью образа Зеленского, и точно не производит впечатления, что вот этот парень точно не из системы.

Собственно, Федорову придется решить главный вопрос – после этого спича он выходит к людям. Или все же остается голограммой.

Когда-то давно я смотрела фильм "Симона" с Аль Пачино. Он там играл роль голливудского режиссера, который заложил имущество под новый фильм, но главная актриса закатила истерику и сбежала. На помощь пришел программист, который принес свою разработку. Так появился симулякр Симона, которому добавили черты конвенциональной блондинки, Мэрилин Монро и Мерил Стрип - и народ все это искренне полюбил. Но встал вопрос, как в реале поддерживать эту легенду без живых выходов к людям.

Но есть определенная ирония судьбы. Все мы помним, как в новогоднюю ночь в паузах праздничного Квартала простой парень не из системы Зеленский выскочил на "плюсах" и заявил, что идет в президенты.

В этот раз, пока Зеленский записывал вечернее видео – его бывший маркетолог решил повторить то же самое. Подобрал музычку, темную комнату и прочитал заготовленный текст с суфлера. Явно готовился.

И учтите, что это не Залужный и Буданов, от чьих рейтингов Банковую корчит уже пару лет.

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выборы Михаил Федоров Украина политика Зеленский Владимир
 
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