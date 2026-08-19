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19 августа 2026, 13:19

Заманили в укрытие, избивали и душили: под Одессой подростки издевались над 11-летним мальчиком

19 августа 2026, 13:19
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Фото: полиция
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Правоохранители возбудили уголовное дело по факту издевательства над 11-летним жителем Нерубайской громады Одесского района. О происшествии в полицию сообщила мать мальчика

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Установлено, что одноклассница привела мальчика в укрытие, где его ждала группа подростков. Один из них, 13-летний юноша, из-за давней обиды начал избивать и душить младшего, а также заставлял его становиться на колени и извиняться. Издевательства продолжались несколько часов, пока другие дети снимали происходящее на видео.

Мальчик получил разные травмы, но не рассказал родным из-за угроз обидчика.

Полицейские квалифицировали событие как пытки (ст. 127 УК Украины). После установления всех обстоятельств, будет дана правовая оценка действиям каждого участника.

Напомним, в июне в Черкасской области подростки заманили 17-летнего знакомого в гараж и пытали его. Правоохранители установили личности всех трех участников инцидента.

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