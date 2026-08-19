Обмен 103 на 103: Украина вернула защитников из российского плена
В среду, 19 августа, из российского плена вернулись 103 украинских воина
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.
По его словам, речь идет о военнослужащих ВСУ, Государственной пограничной службе и Национальной гвардии.
Среди уволенных – защитники, воевавшие в Мариуполе, а также Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Днепровском и Сумском направлениях.
Зеленский поблагодарил украинских военных, которые пополняют обменный фонд, а также всех, кто работает над возвращением граждан из российской неволи.
"Помним о каждом и каждом, кто до сих пор остается в неволе. Делаем все возможное, чтобы забрать всех наших людей домой", – заявил президент.
Напомним, 26 июня домой из российского плена во время обмена вернулись 160 украинских военных. Все были в плену еще с 2022 года. Младшему уволенному военному исполнилось 26 лет. Старшему – 66.