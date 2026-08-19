Обмен 103 на 103: Украина вернула защитников из российского плена

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, речь идет о военнослужащих ВСУ, Государственной пограничной службе и Национальной гвардии.

Среди уволенных – защитники, воевавшие в Мариуполе, а также Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Днепровском и Сумском направлениях.

Зеленский поблагодарил украинских военных, которые пополняют обменный фонд, а также всех, кто работает над возвращением граждан из российской неволи.

"Помним о каждом и каждом, кто до сих пор остается в неволе. Делаем все возможное, чтобы забрать всех наших людей домой", – заявил президент.

Напомним, 26 июня домой из российского плена во время обмена вернулись 160 украинских военных. Все были в плену еще с 2022 года. Младшему уволенному военному исполнилось 26 лет. Старшему – 66.