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19 серпня 2026, 12:57

Сибіга знову очолив МЗС: Рада проголосувала за його призначення

19 серпня 2026, 12:57
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Фото: АР
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Верховна Рада призначила Андрія Сибігу на посаду міністра закордонних справ України

Про це повідомило Суспільне, передає RegioNews.

За відповідне рішення проголосували 266 народних депутатів.

Після голосування Сибіга склав присягу міністра закордонних справ.

Під час виступу в парламенті він заявив, що головним пріоритетом роботи МЗС буде посилення обороноздатності України.

Зокрема, йдеться про отримання додаткових ракет для систем ППО Patriot та подальше наповнення формату "Рамштайн" – інструменту закупівлі озброєння коштом європейських країн-партнерів.

"Головний пріоритет у роботі з партнерами – закриття неба", – наголосив Сибіга.

Окремо новопризначений міністр прокоментував загрозу з боку Білорусі.

"Білорусь – співвідповідальна за агресію, режим Лукашенка має бути притягнутий до відповідальності. Я призначив посла з особливих доручень, який відповідає за цей напрямок", – заявив Сибіга.

Як відомо, Сибіга очолював МЗС в уряді Юлії Свириденко, а після відставки уряду виконував обов’язки міністра закордонних справ.

Нагадаємо, 12 липня президент оголосив про перезапуск зовнішньополітичної стратегії України та підготовку кадрових змін у Кабінеті Міністрів.

14 липня парламент підтримав відставку премʼєр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов увесь уряд.

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