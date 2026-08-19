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19 серпня 2026, 11:25

Хмара більше не в.о. міністра оборони: Кабмін ухвалив рішення про його звільнення

19 серпня 2026, 11:25
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Фото: Офіс Президента
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Кабмін звільнив Євгенія Хмару з посади заступника міністра оборони та припинив його повноваження як виконувача обов'язки міністра

Відповідні розпорядження опубліковані на сайті Кабміну, передає RegioNews.

Згідно з розпорядженням уряду №795 від 19 серпня, Хмару звільнили з посади заступника міністра оборони за власним бажанням.

Окремим розпорядженням №796 уряд визнав таким, що втратило чинність, рішення про тимчасове покладення на нього виконання обов’язків міністра оборони.

Як відомо, Хмара тимчасово очолював Міністерство оборони з 20 липня. Його призначили виконувачем обов’язків міністра після формування нового складу уряду.

18 серпня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Хмари міністром оборони, а Сибіги – міністром закордонних справ.

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