Умеров назвал главные приоритеты на посту главы СВР: что пообещал

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Новоназначенный глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров заявил, что на новой должности сосредоточится на развитии международного сотрудничества, реализации стратегических оборонных проектов и усилении возможностей ведомства

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

По словам Умерова, в последние годы Украине удалось выстроить масштабное международное сотрудничество с США, Великобританией, Норвегией, странами Европейского Союза, государствами Ближнего Востока и Персидского залива, Турцией и странами Южного Кавказа.

Он отметил, что одним из ключевых направлений его работы станет реализация стратегических инициатив президента Владимира Зеленского. В частности, речь идет о проектах Drone Deal и антибаллистической программе Freya, призванных укрепить оборонные и безопасности способности Украины и ее партнеров.

"Сегодня Служба внешней разведки имеет все возможности стать еще более сильным инструментом защиты национальных интересов нашего государства. Моя задача – усилить его способности, обеспечить необходимые ресурсы и создать все условия для максимально эффективной работы", – подчеркнул Умеров.

Как известно, о том, что Умеров возглавит Службу внешней разведки Украины, накануне подтвердил президент Владимир Зеленский.

Напомним, Умеров остался без должности после назначения секретарем СНБО Игоря Клименко, до этого возглавлявшего министерство внутренних дел

В апреле 2026 года издание "Украинская правда" обнародовало первую часть так называемых "пленок Миндича" – расшифровок разговоров, задокументированных НАБУ и САП в рамках антикоррупционной операции "Мидас".

Один из эпизод касается встречи подсанкционного бизнесмена Тимура Миндича с тогдашним министром обороны Рустемом Умеровым. В разговоре обсуждается задержка с приемом военной продукции, в том числе бронежилеты, которые, по словам Миндича, длительное время оставались на складах.