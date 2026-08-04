Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1240 оккупантов, пять танков, четыре бронемашины, 55 артиллерийских систем, а также 379 единиц автомобильной техники врага

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 04.03.26 ориентировочно составили:

Напомним, бойцы спецподразделения ГУР Group 13 провели успешную операцию во временно оккупированном Крыму, во время которой поразили два радиолокационных объекта российских войск.