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04 августа 2026, 07:15

Российская армия потеряла за сутки в Украине более 1200 военных

04 августа 2026, 07:15
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Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1240 оккупантов, пять танков, четыре бронемашины, 55 артиллерийских систем, а также 379 единиц автомобильной техники врага

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 04.03.26 ориентировочно составили:

потери россиян 4 августа 2026 года

Напомним, бойцы спецподразделения ГУР Group 13 провели успешную операцию во временно оккупированном Крыму, во время которой поразили два радиолокационных объекта российских войск.

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ВСУ война фронт оккупанты потери россиян российская армия
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