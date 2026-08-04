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Ночью 4 августа российские войска нанесли очередной удар управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре в Сумах

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

Попадание зафиксировано на трех локациях в Ковпаковском районе города. Под удары попали частные дома и объекты инфраструктуры.

В результате вражеской атаки погиб один человек, также есть пострадавшие.

Информация по всем последствиям и количеству пострадавших уточняется.

Напомним, российские кафиры уничтожили в Бериславе на Херсонщине Свято-Введенскую церковь – уникальную памятку украинской сакральной архитектуры XVIII века, построенную без всякого металлического гвоздя почти 300 лет назад.