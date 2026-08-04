Россияне ударили КАБами по Сумам: погиб человек, есть пострадавшие
Ночью 4 августа российские войска нанесли очередной удар управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре в Сумах
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
Попадание зафиксировано на трех локациях в Ковпаковском районе города. Под удары попали частные дома и объекты инфраструктуры.
В результате вражеской атаки погиб один человек, также есть пострадавшие.
Информация по всем последствиям и количеству пострадавших уточняется.
Напомним, российские кафиры уничтожили в Бериславе на Херсонщине Свято-Введенскую церковь – уникальную памятку украинской сакральной архитектуры XVIII века, построенную без всякого металлического гвоздя почти 300 лет назад.
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