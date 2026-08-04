Фото: ОВА

Число жертв атаки КАБами по Сумам ночью 4 августа возросло до трех

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

При разборе завалов разрушенного дома спасатели обнаружили тела двух девочек в возрасте 5 и 10 лет. Также погибла пожилая женщина.

По уточненной информации, россияне выпустили по гражданской инфраструктуре города шесть управляемых авиабомб. Еще две авиабомбы силам ПВО удалось сбить на подлете.

В результате попадания разрушены и повреждены дома и нежилые сооружения. Четверо человек обратились к медикам с острой реакцией на стресс.

На местах продолжаются обследование и ликвидация последствий обстрела.

Напомним, российские войска нанесли очередной удар управляемыми авиабомбами по Сумам ночью 4 августа. Ранее сообщалось об одном погибшем человеке.