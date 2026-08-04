Ночная атака КАБами на Сумы: погибли два ребенка и пожилая женщина
Число жертв атаки КАБами по Сумам ночью 4 августа возросло до трех
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
При разборе завалов разрушенного дома спасатели обнаружили тела двух девочек в возрасте 5 и 10 лет. Также погибла пожилая женщина.
По уточненной информации, россияне выпустили по гражданской инфраструктуре города шесть управляемых авиабомб. Еще две авиабомбы силам ПВО удалось сбить на подлете.
В результате попадания разрушены и повреждены дома и нежилые сооружения. Четверо человек обратились к медикам с острой реакцией на стресс.
На местах продолжаются обследование и ликвидация последствий обстрела.
Напомним, российские войска нанесли очередной удар управляемыми авиабомбами по Сумам ночью 4 августа. Ранее сообщалось об одном погибшем человеке.