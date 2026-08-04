21:12  03 августа
Страшная трагедия в Одесской области: мать насмерть переехала собственного годовалого сына
20:57  03 августа
В Ивано-Франковске и области зафиксировали исторические температурные максимумы
20:20  03 августа
Абитуриент за полторы тысячи "зелеными": во Львовской области разоблачили схему в колледже
UA | RU
UA | RU
04 августа 2026, 00:35

"Мог бы жить за границей": ведущий Анатолий Анатолич ответил, почему не служит

04 августа 2026, 00:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинский ведущий Анатолий Анатолич поделился своим видением завершения войны. Он также объяснил, почему сам не присоединился к войску

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Ведущий рассказал, что видит победу справедливой, но непростой для украинцев. По его мнению, многим это не понравится.

"Моя мечта о том, чтобы Мариуполь был деоккупирован, Донецк, Луганск, Мелитополь, наш Крым. Но главное — это прекращение огня, остановка ежедневных обстрелов Украины. Все это будет элементами нашей победы", - говорит ведущий.

Он также ответил на критику по поводу того, что он не служит в армии. По словам Анатолия Анатолича, он стоит на учете в военкомате и не нарушает законы.

"Я прошел ВЛК, стою на учете в военкомате, все документы у меня в порядке, я никуда не уезжаю. Хотя я, как многодетный отец, мог бы жить за границей, но мой выбор - быть здесь, быть со своей семьей", - объяснил он.

Справка. Анатолий Анатолич (Анатолий Яцечко) – украинский шоумен, ведущий. Многим украинцам он известен по проектам "Завтрак с 1+1", "Утро с Украиной", "Голос країни". Женат на пресс-атташе Бойко Юлии. Вместе они воспитывают дочерей Алису (2011) и Лолиту (28.03.2013) и сына Нила (20.07.2021).

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
"Он начал гореть": 14-летний сын известного певца оказался в реанимации с ожогами
02 августа 2026, 21:20
"Меня отбросило на несколько метров: известный ведущий после отдыха оказался в больнице
02 августа 2026, 20:55
Певец Владимир Дантес начал неожиданный бизнес
01 августа 2026, 01:35
Все новости »
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
31 июля 2026
Конец теневой вертикали: дело Арахамии разрушает управляемость парламента и ставит Банковую перед выбором
Следственные действия в отношении ближайшего окружения Давида Арахамии свидетельствуют о том, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вп...
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
Зима влетит "в копеечку": жена ведущего Григория Решетника рассказала, как они готовятся к блекаутам
04 августа 2026, 00:55
Украина не готова к быстрому возобновлению энергетики в случае серьезных атак
03 августа 2026, 23:55
Дефицит кадров в Украине: офисных работников слишком много - кто может остаться без работы
03 августа 2026, 23:35
Бензин в Украине стремительно дорожает: какие сейчас цены на АЗС
03 августа 2026, 23:15
В Херсонской области оккупанты уничтожили 300-летний деревянный храм без гвоздей
03 августа 2026, 22:50
В Киеве мотоцикл влетел в иномарку: погиб человек
03 августа 2026, 22:45
Хотел избавиться от судьи и забрать имущество: в Одессе разоблачили и задержали заказчика убийства
03 августа 2026, 22:24
Смертельное ДТП в Полтавской области: мотоцикл вылетел на поле
03 августа 2026, 22:20
Кадровая чистка в МИД: президент уволил сразу несколько ключевых послов, включая главу дипмиссии в США
03 августа 2026, 21:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Все публикации »
Юрий Богданов
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Все блоги »