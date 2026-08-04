"Мог бы жить за границей": ведущий Анатолий Анатолич ответил, почему не служит

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Украинский ведущий Анатолий Анатолич поделился своим видением завершения войны. Он также объяснил, почему сам не присоединился к войску

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Ведущий рассказал, что видит победу справедливой, но непростой для украинцев. По его мнению, многим это не понравится.

"Моя мечта о том, чтобы Мариуполь был деоккупирован, Донецк, Луганск, Мелитополь, наш Крым. Но главное — это прекращение огня, остановка ежедневных обстрелов Украины. Все это будет элементами нашей победы", - говорит ведущий.

Он также ответил на критику по поводу того, что он не служит в армии. По словам Анатолия Анатолича, он стоит на учете в военкомате и не нарушает законы.

"Я прошел ВЛК, стою на учете в военкомате, все документы у меня в порядке, я никуда не уезжаю. Хотя я, как многодетный отец, мог бы жить за границей, но мой выбор - быть здесь, быть со своей семьей", - объяснил он.

Справка. Анатолий Анатолич (Анатолий Яцечко) – украинский шоумен, ведущий. Многим украинцам он известен по проектам "Завтрак с 1+1", "Утро с Украиной", "Голос країни". Женат на пресс-атташе Бойко Юлии. Вместе они воспитывают дочерей Алису (2011) и Лолиту (28.03.2013) и сына Нила (20.07.2021).