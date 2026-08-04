Украинская актриса шокировала, сколько на самом деле зарабатывают в театре

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Украинская актриса Юлия Буйновская рассказала, что театральная зарплата на самом деле не так высока, как многие думают. По ее словам, она очень скучает по сцене, однако не может посвятить себя полностью этому

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам звезды "Домик к счастью", когда она поступала в университет, ее совсем не интересовало кино. Юлия Буйновская рассказала, что она мечтала именно о театре. Однако теперь не может посвятить этому всю жизнь. Причина в маленькой зарплате там.

"Если бы деньги не имели значения или их было очень много, я бы пошла работать в театр. Я очень по ним скучаю. Но я уже привыкла к определенному уровню жизни, и театральной зарплаты мне просто не хватило бы. Кроме актерства, я постоянно вкладываю средства в собственное развитие и развитие своего блога", - говорит артистка.

Напомним, ранее украинская певица Ната Жижченко (ONUKA) призналась, что ее основной заработок – это музыка. Она рассказала, как тратит деньги во время войны.