Зима влетит "в копеечку": жена ведущего Григория Решетника рассказала, как они готовятся к блекаутам

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Во время полномасштабной войны из-за атак русских у украинцев тяжелые зимы в связи с блекаутами. Семья ведущего Григория Решетника уже готовится к зиме

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Кристины Решетник, они уже сделали первый серьезный шаг к полной энергонезависимости, но поиски необходимой техники все еще продолжаются.

"Конечно, потому что нужно рассчитывать только на себя в нашей стране. Это действительно головная боль мужчины, потому что уже установили солнечные панели, сейчас надо генератор - ищем", - рассказала жена ведущего.

Журналисты подсчитали, сколько денег придется потратить на такую подготовку большого дома:

Солнечные панели (система с инвертором и аккумуляторами): для обеспечения большого дома бесперебойным питанием, такая автономная станция на 10 кВт обойдется ориентировочно от 250 000 до 400 000 гривен;

Мощный генератор: чтобы тянуть всю бытовую технику, котел и освещение, необходим аппарат минимум на 8-10 кВт. Качественная бензиновая или дизельная модель обойдется еще от 60 000 до 150 000 гривен.

Напомним, ранее Григорий Решетник рассказал, как у них с супругой устроен семейный бюджет. По его словам, они поддерживают друг друга по вопросам карьеры.