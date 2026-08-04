21:12  03 августа
Страшная трагедия в Одесской области: мать насмерть переехала собственного годовалого сына
20:57  03 августа
В Ивано-Франковске и области зафиксировали исторические температурные максимумы
20:20  03 августа
Абитуриент за полторы тысячи "зелеными": во Львовской области разоблачили схему в колледже
UA | RU
UA | RU
04 августа 2026, 00:55

Зима влетит "в копеечку": жена ведущего Григория Решетника рассказала, как они готовятся к блекаутам

04 августа 2026, 00:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во время полномасштабной войны из-за атак русских у украинцев тяжелые зимы в связи с блекаутами. Семья ведущего Григория Решетника уже готовится к зиме

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Кристины Решетник, они уже сделали первый серьезный шаг к полной энергонезависимости, но поиски необходимой техники все еще продолжаются.

"Конечно, потому что нужно рассчитывать только на себя в нашей стране. Это действительно головная боль мужчины, потому что уже установили солнечные панели, сейчас надо генератор - ищем", - рассказала жена ведущего.

Журналисты подсчитали, сколько денег придется потратить на такую подготовку большого дома:

  • Солнечные панели (система с инвертором и аккумуляторами): для обеспечения большого дома бесперебойным питанием, такая автономная станция на 10 кВт обойдется ориентировочно от 250 000 до 400 000 гривен;
  • Мощный генератор: чтобы тянуть всю бытовую технику, котел и освещение, необходим аппарат минимум на 8-10 кВт. Качественная бензиновая или дизельная модель обойдется еще от 60 000 до 150 000 гривен.

Напомним, ранее Григорий Решетник рассказал, как у них с супругой устроен семейный бюджет. По его словам, они поддерживают друг друга по вопросам карьеры.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
"Он начал гореть": 14-летний сын известного певца оказался в реанимации с ожогами
02 августа 2026, 21:20
"Меня отбросило на несколько метров: известный ведущий после отдыха оказался в больнице
02 августа 2026, 20:55
Певец Владимир Дантес начал неожиданный бизнес
01 августа 2026, 01:35
Все новости »
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
31 июля 2026
Конец теневой вертикали: дело Арахамии разрушает управляемость парламента и ставит Банковую перед выбором
Следственные действия в отношении ближайшего окружения Давида Арахамии свидетельствуют о том, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вп...
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
"Мог бы жить за границей": ведущий Анатолий Анатолич ответил, почему не служит
04 августа 2026, 00:35
Украина не готова к быстрому возобновлению энергетики в случае серьезных атак
03 августа 2026, 23:55
Дефицит кадров в Украине: офисных работников слишком много - кто может остаться без работы
03 августа 2026, 23:35
Бензин в Украине стремительно дорожает: какие сейчас цены на АЗС
03 августа 2026, 23:15
В Херсонской области оккупанты уничтожили 300-летний деревянный храм без гвоздей
03 августа 2026, 22:50
В Киеве мотоцикл влетел в иномарку: погиб человек
03 августа 2026, 22:45
Хотел избавиться от судьи и забрать имущество: в Одессе разоблачили и задержали заказчика убийства
03 августа 2026, 22:24
Смертельное ДТП в Полтавской области: мотоцикл вылетел на поле
03 августа 2026, 22:20
Кадровая чистка в МИД: президент уволил сразу несколько ключевых послов, включая главу дипмиссии в США
03 августа 2026, 21:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Все публикации »
Юрий Богданов
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Все блоги »