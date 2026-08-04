В Одесской области мужчина бросил гранату в сторону подростков: пострадал 13-летний парень
В городе Подольск Одесской области произошел взрыв возле одного из местных лицеев, в результате которого травмировался 13-летний парень. Правоохранители задержали мужчину, бросившего взрывной предмет в сторону группы подростков
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Событие произошло вечером в эти выходные. О взрыве на спецлинию 102 сообщили прохожие.
По данным следствия, 51-летний военнослужащий в статусе СЗЧ находился у учебного заведения в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина начал конфликт с подростками, высказывался по их адресу нецензурно, демонстрировал предмет, похожий на гранату, и угрожал его применить.
Несмотря на замечания очевидцев, он не прекратил свои действия и впоследствии бросил взрывной предмет в направлении места, где находились несовершеннолетние.
В результате взрыва телесные повреждения получил 13-летний парень. Медики оказали ему помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Окончательную степень тяжести травм установит судебно-медицинская экспертиза.
Полицейские изъяли остатки взрывного предмета, предварительно ручной осколочной гранаты, и направили их на экспертизу.
Правоохранители в тот же вечер разыскали мужчину неподалеку от места происшествия. Проверка подтвердила, что он находился в состоянии опьянения.
Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Напомним, на Закарпатье правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать боевую гранату в доме, где находились его жена и двое сыновей. Правоохранители задержали злоумышленника и эвакуировали членов его семьи.