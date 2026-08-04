Умєров назвав головні пріоритети на посаді голови СЗР: що пообіцяв

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Новопризначений голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров заявив, що на новій посаді зосередиться на розвитку міжнародного співробітництва, реалізації стратегічних оборонних проєктів і посиленні спроможностей відомства

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

За словами Умєрова, за останні роки Україні вдалося вибудувати масштабну міжнародну співпрацю зі США, Великою Британією, Норвегією, країнами Європейського Союзу, державами Близького Сходу та Перської затоки, Туреччиною і країнами Південного Кавказу.

Він зазначив, що одним із ключових напрямів його роботи стане реалізація стратегічних ініціатив президента Володимира Зеленського. Зокрема, йдеться про проєкти Drone Deal та антибалістичну програму Freya, які покликані зміцнити оборонні та безпекові спроможності України і її партнерів.

"Сьогодні Служба зовнішньої розвідки має всі можливості стати ще сильнішим інструментом захисту національних інтересів нашої держави. Моє завдання – посилити її спроможності, забезпечити необхідні ресурси та створити всі умови для максимально ефективної роботи", – наголосив Умєров.

Як відомо, про те, що Умєров очолить Службу зовнішньої розвідки України напередодні підтвердив президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Умєров залишився без посади після призначення секретарем РНБО Ігоря Клименка, який до цього очолював міністерство внутрішніх справ

У квітні 2026 року видання "Українська правда" оприлюднила першу частину так званих "плівок Міндіча" – розшифровок розмов, які були задокументовані НАБУ та САП у межах антикорупційної операції "Мідас".

Один із епізод стосується зустрічі підсанкційного бізнесмена Тимура Міндіча з тодішнім міністром оборони Рустемом Умєровим. У розмові обговорюється затримка з прийманням військової продукції, зокрема бронежилетів, які, за словами Міндіча, тривалий час залишалися на складах.