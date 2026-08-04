Оккупанты нанесли 1049 ударов по Запорожской области: двое погибших, 11 раненых
За прошедшие сутки российские войска нанесли 1049 ударов по 60 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате массированных атак по Запорожью и Запорожскому району погибли два человека, еще 11 получили ранения.
Оккупанты нанесли 25 авиаударов по населенным пунктам Запорожского, Пологовского и Васильевского районов, в частности по Веселянке, Вольнянке, Новому Полю, Малой Токмачке, Воздвижовке и Красному Яру.
Кроме того, 791 беспилотник разных модификаций, преимущественно FPV-дроны, атаковал Запорожье, Вольнянск, Кушугум, Орехов, Степногорск и десятки других населенных пунктов области.
Еще 233 артиллерийских обстрела оккупанты совершили по прифронтовым общинам Запорожской области, в частности по Орехову, Степногорску, Малым Щербакам, Новоданиловке, Малой Токмачке и Гуляйпольскому.
За сутки поступило 109 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.
Напомним, в течение 3 августа российская армия обстреливала населенные пункты Херсонщины с помощью авиации, ствольной и реактивной артиллерии и дронов разных типов. Один человек погиб, восемь – получили ранения.