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04 августа 2026, 07:03

Оккупанты нанесли 1049 ударов по Запорожской области: двое погибших, 11 раненых

04 августа 2026, 07:03
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Фото: Запорожская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска нанесли 1049 ударов по 60 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате массированных атак по Запорожью и Запорожскому району погибли два человека, еще 11 получили ранения.

Оккупанты нанесли 25 авиаударов по населенным пунктам Запорожского, Пологовского и Васильевского районов, в частности по Веселянке, Вольнянке, Новому Полю, Малой Токмачке, Воздвижовке и Красному Яру.

Кроме того, 791 беспилотник разных модификаций, преимущественно FPV-дроны, атаковал Запорожье, Вольнянск, Кушугум, Орехов, Степногорск и десятки других населенных пунктов области.

Еще 233 артиллерийских обстрела оккупанты совершили по прифронтовым общинам Запорожской области, в частности по Орехову, Степногорску, Малым Щербакам, Новоданиловке, Малой Токмачке и Гуляйпольскому.

За сутки поступило 109 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.

Напомним, в течение 3 августа российская армия обстреливала населенные пункты Херсонщины с помощью авиации, ствольной и реактивной артиллерии и дронов разных типов. Один человек погиб, восемь – получили ранения.

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Запорожская область Запорожье война погибшие обстрелы раненые
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