Мариупольские земли – российским застройщикам: оккупанты не восстанавливают жилье для горожан

Фото: Мариупольский городской совет

Об этом сообщил Мариупольский городской совет, передает RegioNews.

Оккупационные структуры приняли очередные решения о передаче земельных участков без проведения торгов российским компаниям. На этих территориях планируют строить многоэтажные дома, квартиры в которых будут реализовываться по ипотечным программам для граждан РФ.

В частности, ООО "Специализированный застройщик Проект Девелопмент" получило три земельных участка на месте разрушенных во время боевых действий домов: №75 и №77 на улице Куприна, а также №59 на улице Троицкой.

В горсовете отметили, что еще в январе 2025 года эти же участки передали другому застройщику – "Олимпстрой НР". Компания приступила к строительно-монтажным работам в конце сентября, однако впоследствии прекратила реализацию проектов. Теперь территории передали новому инвестору.

Несмотря на заявления оккупационных властей о "восстановлении" Мариуполя, тысячи семей до сих пор остаются без собственного жилья. В то же время недвижимость украинцев, вынужденных покинуть город из-за войны, незаконно признают "бесхозяйным имуществом" и передают под контроль оккупационных структур.

В горсовете отмечают, что под видом восстановления Мариуполя оккупационные власти фактически осуществляют перераспределение городских земель и ресурсов в пользу российских застройщиков и интересов РФ.

Напомним, на временно оккупированных территориях Херсонской области российские захватчики продолжают использовать гражданскую инфраструктуру в военных целях и оказывать давление на местных жителей. Активисты все чаще рассказывают о принудительном выселении людей из собственных домов. В освободившееся жилье заселяются русские военные или коллаборанты.