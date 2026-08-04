Фото: ОВА

В ночь на 4 августа российские войска почти в 20 раз атаковали Днепропетровщину беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Под ударом оказались четыре района области

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В пригороде Днепра в результате попадания вражеского БПЛА возник масштабный пожар – горели склады с продуктами.

На Никопольщине под вражеским прицелом оказались райцентр, Марганецкую, Мировскую, Покровскую, Красногригорьевскую громады. Повреждена многоэтажка.

В Троицкой громаде Павлоградского района из-за обстрела повреждены частные дома. Пострадали два человека – 63-летняя женщина и 65-летний мужчина, они будут лечиться амбулаторно.

Кроме того, оккупанты обстреляли Дубовиковскую и Васильковскую громады Синельниковского района.

Напомним, ночью 4 августа российские войска нанесли очередной удар управляемыми авиабомбами по Сумам. В результате вражеской атаки погиб человек, также есть пострадавшие.