Количество пострадавших в результате утреннего удара по Одессе возросло до пяти
В результате российской атаки на Одессу утром 13 июля пострадали пять человек
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
Среди пострадавших – пятилетний ребенок. Медики оказали необходимую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
Остальных четырех раненых доставили в больницы, их состояние оценивают как средней тяжести.
На местах попаданий работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий обстрелов.
Напомним, с утра враг поразил городской автопарк и здание санатория. Ранее сообщалось о четырех пострадавших: двое гражданских получили ранения на территории автопарка, еще двое – на территории санатория.
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