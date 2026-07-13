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Сотрудники ГБР разоблачили военнослужащего, который присоединился к схеме незаконной переправки мужчин в страны Евросоюза

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследования.

Военный обязывался доставлять клиентов из Черновцов в "зеленый" участок границы с Румынией, который можно было перейти пешком вне пунктов пропуска. Также фигурант подбирал безопасную дату и время во избежание встречи с пограничными нарядами. Сообщники военного подыскивали желающих покинуть страну и передавали ему контакты.

Стоимость такого "маршрута" составляла 10 тысяч долларов с человека. Вырученные средства распределяли между всеми участниками схемы, в том числе организаторами.

Установлено, что военнослужащий принял участие в схеме в мае 2026 года. Правоохранители задержали его "с поличным" 1 июля во время получения денег от очередного клиента.

Военному объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через госграницу). Ему грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее на границе на Буковине разоблачили мужчину с фальшивыми документами на детей. Он приобрел подделки у неизвестного за 3000 долларов.