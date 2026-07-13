Во время атаки РФ на Одесщину российский дрон упал и взорвался в Молдове

Фото: Полиция Молдовы

В ночь на 13 июля у села Копанка Каушанского района Молдовы упал и взорвался российский ударный беспилотник типа "Герань-2"

Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на правоохранителей, передает RegioNews.

По данным полиции, около 01:03 на номер экстренной службы 112 поступило сообщение об обнаружении на окраине села Копанка небольшого летательного аппарата, похожего на беспилотник. После падения на землю он взорвался, в результате чего возник пожар.

На место происшествия прибыли полицейские и спасатели. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Территорию оцепили, а правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

В Министерстве обороны Молдовы заявили, что российский беспилотник типа "Герань-2" нарушил воздушное пространство страны во время атаки на Одесскую область Украины.

Министерство иностранных дел Молдовы осудило инцидент, назвав его серьезным и недопустимым нарушением воздушного пространства.

"Этот новый инцидент еще раз подтверждает, что агрессивная война России против Украины создает прямые угрозы безопасности граждан Молдовы и всего региона", – заявили в ведомстве.

Напомним, утром 13 июля российские военные ударили по транспортной инфраструктуре Одессы. В результате атаки на территории одного из городских автопарков вспыхнул пожар, уничтоживший 6 пассажирских автобусов. Кроме того, взрывной волной и обломками повреждены еще 11 автобусов и 6 легковушек.

Ранее сообщалось о трех пострадавших мужчинах в Одессе. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.