Десяток слов после месяцев молчания: Зеленский и кризис доверия к ТЦК

Наконец-то верховный главнокомандующий и главный инфлюенсер хоть что-то сказал

Наконец-то верховный главнокомандующий и главный инфлюенсер хоть что-то сказал

Фото: из открытых источников

Зеленский впервые прокомментировал тему конфликтов ТЦК/граждане.

Комментарий оказался кратким:

"На мой взгляд, история очень плохая. И очень плохое отношение к людям в военной форме. Так не должно быть".

Так, наконец, верховный главнокомандующий и главный инфлюенсер хоть что-то сказал.

Ибо комментариев не было ни тогда, когда тогда, когда ТЦК упаковывали в прошлом году сына, который был единственным опекуном парализованного отца – это была очень громкая история. Ни когда люди из ТЦК ловили журналистов-расследователей по ТРЦ, когда выходили сюжеты о богачах из СБУ. И конечно – когда в медиа находили очередного богатого начальника ТЦК, ставшего миллионером за время полномасштабного вторжения.

Так же гарант молчал, когда были нападения гражданских на ТЦК с ножами, или где-то группа женщин отбивала с криками "несовершеннолетнего", который оказывался 30-летним пацифистом, рожденным не для войны.

Если мы говорим о "кризисе общественного доверия к мобилизационным процессам", то начался он очень давно. Где-то еще с незапамятной пресс-конференции осенью 2023 года, когда Зеленский испугал людей, что Генштаб и Залужный хотят мобилизовать 500 тысяч человек. А мы против, потому что это гражданские, и вообще обойдемся, потому что на фронте людей хватает.

Впрочем, оказалось, что не хватает, да и люди не железные. И людей пришлось мобилизовать, и даже те полмиллиона, но делается это через жопу, хаотично и как попало. Что порождает недоверие, градус напряжения и тот же кризис.

На самом деле, как бы президент и подобные ему популисты не пытались заигрывать с их еще гражданскими, чтобы рейтинги не упали – запрос на безопасность никуда не денется. И первый, кто предложит решение и будет в топах электоральных предпочтений.

Тем более – многие из тех, кто раньше разве что игрушечный пистолет держал, в армии научились владению оружием. У этих людей есть запросы, есть оскорбления и проблемы. И да, лучше не молчать и не делать вид, что этих людей не существует. Собственно, потому президент и разродился этим десятком слов.

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