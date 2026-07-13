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13 июля 2026, 08:19

Ольга Стефанишина покидает пост посла Украины в США: что известно

13 июля 2026, 08:19
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Фото: из открытых источников
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Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США Ольга Стефанишина оставит дипломатическую службу по собственному желанию

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на осведомленный источник, передает RegioNews.

По словам собеседника агентства, Стефанишина обратилась с просьбой завершить дипломатическую службу еще на прошлой неделе. Причиной такого решения послужили личные обстоятельства.

"Президент удовлетворен работой Стефанишиной", – отметил источник.

Как известно, Ольгу Стефанишину назначили Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в США указом президента от 27 августа 2025 года. До этого она занимала должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министра юстиции Украины.

Также Стефанишина была членом Совета национальной безопасности и обороны и возглавляла Комиссию по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины.

Ранее сообщалось, что в НАБУ передали материалы о возможных злоупотреблениях чиновников АРМА, в которых фигурирует Ольга Стефанишина. Ее подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшим тяжкие последствия.

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