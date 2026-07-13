У вівторок – відставка, у середу або четвер – новий Кабмін: прогноз Железняка

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Верховна Рада у вівторок, 14 липня, ймовірно, розгляне питання про звільнення членів уряду

Про це повідомив народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За словами парламентаря, кадрові призначення можуть відкласти через закордонне відрядження президента Володимира Зеленського.

"Зараз президент за кордоном. І, як повідомляють наші джерела, повернеться тільки у вівторок. Тож усі кадрові призначення будуть уже у середу/четвер. Вівторок – тільки звільнення", – написав Железняк.

Офіційного підтвердження щодо графіка кадрових рішень Верховної Ради наразі немає.

Нагадаємо, на вихідних президент Володимир Зеленський заявив про зміну політичної стратегії держави, яка передбачає оновлення Кабінету Міністрів, кадрові зміни в керівництві правоохоронних органів і призначення відповідальних за ключові зовнішньополітичні напрями.

У неділю, 12 липня, глава держави зустрівся з головою правління НАК "Нафтогаз України" Сергієм Корецьким, а також зустрівся першим віцепрем'єром – міністром енергетики Денисом Шмигалем, міністром оборони Михайлов Федоровим та мером Харкова Ігорем Тереховим.

Корецького розглядають, як основного кандидата на посаду прем'єр-міністра.