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Геннадий Друзенко украинский юрист, общественный активист, публичный интеллектуал info@regionews.ua
13 июля 2026, 08:44

Пропасть произвола: сила права или право сильного

13 июля 2026, 08:44
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Чтобы выжить и победить, Украина должна вернуться к правилам. Правилам, одинаковых для всех
Чтобы выжить и победить, Украина должна вернуться к правилам. Правилам, одинаковых для всех
Фото: hromadske
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Человеческая природа устроена так, что в небольших сообществах мы можем руководствоваться чувствами, уговорами, компромиссами, остракизмом – одним словом, всем набором человеческих эмоций. И это действует.

В больших сообществах, где люди не знают друг друга, возможны только два типа взаимодействия: закон и произвол. Сила права и право сильного.

"Люди не ангелы", – говорил отец американской Конституции Джеймс Мэдисон. И был прав. Если людей не ущемлять, не наказывать, не бить по рукам за позорные поступки, они почти наверняка становятся жертвами своих внутренних демонов. И превращаются в хищных зверей.

Как только "высшая целесообразность", "расовое/национальное превосходство", "исторические обиды" и т.д. начинают восприниматься как индульгенция от наказания за отвратительные поступки, большинство людей превращается в садистов и палачей. Кто-то стремится таким образом получить квартиру или женщину "врага народа", кто-то – разжиться на имущество евреев, согнанных в гетто и концлагеря, кто-то – изнасиловать пол Пруссии, "освобождая Германию", кто-то – вырезать здесь, а кто-то – поляков или украинцев из своих или соседних сил.

Вакуум власти и вакуум права (правил) – страшная вещь. Возможно, именно поэтому большая часть Украины, истощенная постоянной сменой "халифов на время" в ходе Первых освободительной борьбы, и приняла большевистскую власть. Хотя какой-то порядок, особенно когда он превратился в НЭП, был лучше произвола атаманов всех цветов.

Чтобы выжить и победить, Украина должна вернуться к правилам. Правил, одинаковых для всех. Не смотря на прошлые заслуги. На то, гражданский ты или военный. Воевал или не воевал. Властный или посполитый.

Даже несовершенные правила, которые работают одинаково для всех, лучше "друзей – все, врагам – закон". Ибо произвол, который государство толерует, уничтожает его как шашель. Если мы не хотим вернуться в СССР под желто-голубым флагом с Бандерой вместо Ленина на стене, мы должны прекратить терпеть любой произвол.

Dura lex, sed lex. Несовершенный закон лучше откровенного беззакония. Но этот, хотя и несовершенный, закон должен быть одинаковым для всех. И не быть кричаще несправедливым.

Тогда смотришь – и не нужно будет привлекать профессиональных кикбоксеров в "группы оповещения" ТЦК. А правоохранителям не нужна будет помощь "ветеранов". И среди наказаний за преступление не появится "добровольная" мобилизация или "слава ТЦК".

А преступников, пустившихся по берегу от ощущения вседозволенности и безнаказанности, не будут назначать комбатами и комбригами. А люди в камуфляже не будут устраивать суд Линча над ветераном (и сыном погибшего военнослужащего) из-за кривого взора на чью-то женщину.

Потому что еще немного "революционной целесообразности" – и милая украинскому сердцу атаманщина, которая не раз губила украинское дело, выйдет из учебников прямо в настоящее.

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Украина война закон государство ТЦК преступление ветераны военные
 
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