В Киеве императорский удав сбежал от владельцев и забрался на верхушку дерева

Фото: Kyiv Animal Rescue Group

В Киеве императорский убежал от своих владельцев во время прогулки и выбрался на верхушку дерева. Снимать экзотического пресмыкающегося с высоты пришлось волонтерам

Об этом рассказали в Команде спасения животных Киева (Kyiv Animal Rescue Group), передает RegioNews.

По словам волонтеров, в соцсетях распространяли информацию о "питоне на дереве" на одной из улиц столицы. Однако впоследствии выяснилось, что это был бежавший от владельцев императорский удав.

Рептилия забралась высоко на дерево и не торопилась возвращаться вниз. Волонтерам пришлось подняться на дерево и осторожно спустить удава к хозяевам, ожидавшим внизу.

"В результате все завершилось хорошо: путешественника безопасно сняли с дерева и вернули владельцам", – сообщили в KARG.

В Команде спасения животных отметили, что даже домашние экзотические животные сохраняют естественные инстинкты, поэтому во время прогулок за ними следует следить.

Напомним, недавно в Киеве прямо в подъезде многоэтажки нашли лося. Это произошло в Святошинском районе города. Животное безопасно вернули в лес.

Ранее в Кропивницком спасатели совместно со специалистами реабилитационного центра спасли двух барсуков, которые попали в недействующий колодец и не могли самостоятельно выбраться.