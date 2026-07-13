Фото: полиция

ДТП произошло 12 июля около 16:00 на автодороге "Чернигов – Нежин – Прилуки – Пирятин" вблизи Нежина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель автомобиля Skoda, который двигался в направлении Чернигова, не выбрал безопасную скорость, потерял управление, выехал на правую обочину и врезался в дерево.

Мужчину и его 20-летнюю пассажирку доставили в больницу. От полученных травм 39-летний мужчина скончался в медучреждении.

По факту аварии открыто производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП и просят свидетелей обратиться на спецлинию 102.

Напомним, утром 11 июля на трассе во Львовской области легковушка столкнулась с автобусом, в котором находились 45 пассажиров. Один человек погиб, еще двое получили травмы.