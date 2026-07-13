РФ превратила оккупированную Запорожскую АЭС в военную базу – ГУР

Оккупанты на страже возле ЗАЭС в Энергодаре, май 2022 года. Фото: EPA/UPG

Россия фактически превратила временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре в военную базу, разместив на ее территории технику, склады вооружений и пункты управления дронами-камикадзе

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны, передает RegioNews.

По данным разведки, на территории ЗАЭС, где все шесть энергоблоков находятся в состоянии "холодной остановки", российские военные разместили технику непосредственно в машинных залах энергоблоков №1, №2, №5 и №6.

В подвальных помещениях и бомбоубежищах станции оккупанты обустроили склады вооружений, а на крышах реакторных отделений установили пулеметные позиции и ракетные комплексы. Боеприпасы и военная техника, по информации ГУР, также хранятся под техническими переходами и эстакадами между зданиями станции.

Кроме того, российские войска развернули на ЗАЭС пункты управления дронами-камикадзе типа "Гербера-сикер" и "Герань-сикер". По данным разведки, к этим работам привлекаются работники специальной экономической зоны "Алабуга", среди которых есть несовершеннолетние студенты.

В ГУР также сообщили, что отдельные технические помещения вблизи береговой линии бывшего Каховского водохранилища заминированы, а охрану станции обеспечивает контингент Росгвардии численностью около 1,5 тысяч военных.

В разведке подчеркнули, что эксперты МАГАТЭ не имеют полного доступа к энергоблокам и техническим помещениям ЗАЭС, поскольку проверки проводятся по заранее согласованным маршрутам, что делает невозможным полноценную оценку ситуации.

Среди основных рисков безопасности станции ГУР называет:

проблемы с электропитанием,

дефицит воды для систем охлаждения,

нехватку квалифицированного персонала.

По данным разведки, из десяти работавших до оккупации линий внешнего электроснабжения сейчас функционирует только одна. Также уровень воды в ставке-охладителе остается ниже минимально необходимого, а большинство скважин не оборудованы необходимыми насосами.

В ГУР отметили, что до полномасштабного вторжения на Запорожской АЭС работали около 11 тысяч человек, в то время как персонал сократился до примерно 7,5 тысяч. Оставшихся на станции работников оккупационные власти вынуждают подписывать контракты с "Росатомом", а ввезенный из России персонал, по оценке разведки, не имеет достаточной квалификации для обслуживания украинской атомной электростанции.

Напомним, в ночь на 3 июня на Запорожской АЭС произошел очередной блекаут. Это пятый случай обесточивания с начала года и 17 за время оккупации.

ЗАЭС под оккупацией России

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) – самая большая в Европе АЭС по установленной мощности. Расположен в городе Энергодар Запорожской области.

4 марта 2022 – российские войска захватили ЗАЭС во время штурма Энергодара. В результате обстрелов возник пожар на территории учебно-тренировочного центра.

После захвата персонал станции работает под давлением фактически в заложниках, но поддерживает работу объектов для предотвращения катастрофы.

Станция не поставляет электроэнергию в украинскую энергосеть с осени 2022 года.

Попытки России создать "дочернюю" структуру для управления станцией не признаются ни одной международной организацией.