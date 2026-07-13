На Закарпатье автомобиль наехал на мужчину, который лежал на дороге: он погиб

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передає RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 12 июля около 22:30.

По предварительным данным, 52-летний житель села Королево, управляя автомобилем Audi, совершил наезд на мужчину, который находился на проезжей части дороги в лежащем положении.

В результате полученных травм пострадавший погиб на месте происшествия. Правоохранители установили его личность – им оказался 68-летний местный житель.

Тело погибшего направили в прозектуру для установления точной причины смерти.

Водителя автомобиля проверили на состояние опьянения – он был трезв. Машину изъяли и поместили на специальную площадку.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Черкасской области в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля пострадали 31-летняя женщина и 5-летний мальчик . Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.