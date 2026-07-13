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13 июля 2026, 12:29

РФ ударила по иностранному судну в Одесской области: трое погибших, есть раненые

13 июля 2026, 12:29
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В понедельник, 13 июля, российские военные атаковали портовую инфраструктуру Одесской области и попали в гражданское торговое судно под флагом Республики Того, которое перевозило минеральные удобрения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению – министра развития общин и территорий Алексея Кулебу и главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Россияне ударили по судну при разгрузке удобрений. Из-за попадания в надстройку судна вспыхнул пожар.

В результате атаки трое членов экипажа погибли, еще пятеро моряков получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали в больницу, им оказывают необходимую медпомощь.

На месте работают спасатели и экстренные службы. Правоохранители документируют последствия очередного военного преступления РФ.

Напомним, с утра 13 июля враг поразил городской автопарк и здание санатория в Одессе. Количество пострадавших возросло до пяти, среди них – ребенок.

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война обстрелы РФ судно моряки погибшие Одесская область
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