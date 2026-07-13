Я не фанат нынешнего правительства и постоянно критикую его (в комментарии написал, за что). Но любая смена правительства во время войны критически плохо влияет на нашу состоятельность. Даже когда худших меняют на лучших.

Я не фанат нынешнего правительства и постоянно критикую его (в комментарии написал, за что). Но любая смена правительства во время войны критически плохо влияет на нашу состоятельность. Даже когда худших меняют на лучших.

Фото: Александр Рябцев

Рассмотрим два варианта смены правительства, так как информация изнутри слишком скупая.

Смена только премьера, все остальные остаются на местах. Тогда это просто смена премьера, некомфортного для президента, на более комфортного. Скорее всего, новый премьер как управленец будет сильнее предыдущего. Но это все равно плохо. Потому что это означает, что правительство как не было командой, способной к совместным действиям, так и не будет. Нынешнее правительство точно не самое худшее, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы во время такой тяжелой войны было не просто не самое худшее, а лучшее. Но по многим признакам нынешнее правительство худшее с точки зрения внутреннего взаимодействия. Такие недостатки нельзя исправить сменой руководителя. Смена не только руководителя, но и министров. Это был бы шанс на качественное обновление, правда, в зависимости от того, как будут отбираться новые министры. Но все равно есть весомый недостаток – после смены руководителей вся система на несколько месяцев "зависает". А это очень важные несколько месяцев. Во-первых, бюджетный процесс. Во-вторых, подготовка к зиме, которая будет чрезвычайно тяжелой. Не говорю уже о разрывах, которые возникнут в процессах евроинтеграции и других взаимодействиях с международными партнерами, а это деньги на нашу оборону. Перестановки оправданы только тогда, когда связаны с качественным обновлением правительства, не только с точки зрения профессионализма министров, но и с точки зрения их взаимодействия (командной работы) в правительстве и между правительством и парламентом.

Отдельно остановлюсь еще на двух важнейших вопросах.

Когда руководитель увольняет подчиненного, он объясняет причины. Это может быть не нужно уволенному (хотя на самом деле важно для его дальнейшей карьеры), но это очень нужно тем, кто остается и кто приходит. Что у нас считается заслугой, а что провалом, как делать и как не делать, за что хвалят, за что ругают. Это самая главная информация для эффективности организации. В этот раз, как и раньше, мы не дождемся никаких объяснений.

Второй важный вопрос, который мне часто болит больше всего, – объединение и разъединение министерств. Я об этом писал много раз, такие действия вызывают паралич на полгода. Не надо ничего объединять, но если уж объединили, не трогайте. Не надо ничего разъединять, но если уж разъединили, не трогайте. Но если уж взялись за изменения, то делайте их правильно: верните все в нормальное состояние. Объединение экономики, экологии и сельского хозяйства в одно суперминистерство (суперминистерства никогда эффективно не работают) было ошибкой: экономика и экология должны быть противопоставлены и спорить, а агро является отдельным сложнейшим треком переговоров по евроинтеграции. Если уж собрались разъединять то, что в свое время тщетно объединили, то хотя бы делайте это так, чтобы потом не пришлось делать еще раз.

Ничего не буду писать о неконституционности процесса, о растрате очередного шанса преодолеть политический кризис, о короткой скамейке запасных и нежелании привлекать специалистов, об ожидаемом давлении на парламент с целью выбить голоса за то, чего депутаты не понимают и им не объяснили, и т.д. Обо всем этом напишут и без меня.

Комментарий касательно критики правительства: Я критиковал правительство прежде всего за слабую бюджетную политику (нецелевую безадресную раздачу денег тогда, когда их не хватает на главное) и слабое взаимодействие с парламентом в вопросах евроинтеграции и других международных обязательств (из-за чего у нас постоянно растут задолженности по реформам).