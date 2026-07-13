Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В местном ставку обнаружили утопленника. Спасатели изъяли тело погибшего из водоема и доставили на берег. Им оказался 66-летний мужчина.

Обстоятельства и причину смерти мужчины устанавливают правоохранители.

Напомним, 1 июля в Одесской области во время отдыха на ставку погиб четырехлетний мальчик. Дедушка, приехавший на водоем с тремя внуками, на несколько минут отвлекся на старших детей и потерял младшего из виду. Вскоре он нашел ребенка в воде без признаков жизни.