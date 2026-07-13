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13 июля 2026, 11:45

Впервые в мире: морской дрон доставил робота на оккупированный берег Кинбурнской косы

13 июля 2026, 11:45
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Скриншот с видео
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Военнослужащие 123-й отдельной бригады территориальной обороны впервые в мире доставили наземный роботизированный комплекс на оккупированный берег Кинбурнской косы с помощью беспилотной морской платформы

Об этом сообщили в 123-й отдельной бригаде территориальной обороны, передает RegioNews.

Операцию организовали командир бригады полковник Олег Макуха и командир 1-го батальона беспилотных систем майор Денис Гипик.

В бригаде отметили, что использование беспилотного плота с роботизированным комплексом позволило доставить технику в участок, где пребывание людей связано с высокими рисками.

"Это не просто технический эксперимент. Это новый подход к войне, где риск для человека берет на себя машина", – заявили военные.

В 123-й бригаде отметили, что операция стала результатом развития роботизированных и беспилотных систем, которые должны помогать сохранять жизнь украинских военнослужащих.

Там добавили, что подразделение продолжает совершенствовать технологии применения на поле боя.

Видео – по ссылке.

Напомним, в ночь на 12 июля Силы беспилотных систем Украины нанесли удары по 14 российским судам в Азовском море, среди которых 10 танкеров и четыре парома.

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